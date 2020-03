Vittorio Sgarbi, lotta al coronavirus: "Conta la prevenzione...", rimedio "pane e salame" contro il contagio

03 marzo 2020 a

Una soluzione "pane e salame" contro il coronavirus. È Vittorio Sgarbi, via Twitter, a lanciare la provocazione: in piena psicosi contagio: l'epidemia si combatte (anche a tavola). Dal suo buen retiro nella natìa Ferrara (nell'Emilia Romagna considerata una delle tre regioni a rischio, insieme alle vicine Lombardia e Veneto), Sgarbi si dedica salame e prosciutto nostrani, affettati con mano ferma e in favor di telecamera. "Dicono che per combattere il #coronavirus bisogna fare prevenzione...", la lancia lì l'onorevole eletto con Forza Italia, ma ora nel Gruppo Misto di Montecitorio. Perché curare l'anima e dare soddisfazione al corpo soprattutto di questi tempi vale di più di una mascherina sul viso.