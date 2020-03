Biancofiore acida sull'addio Berlusconi-Pascale: "Nemmeno la casa reale inglese..."

05 marzo 2020 a

Una nota ufficiale nella serata di mercoledì 4 marzo ha agitato le acque di Forza Italia. Silvio Berlusconi ha lasciato Francesca Pascale e ha iniziato una frequentazione con Marta Fascino, parlamentare appartenente alle file di FI. "Che bisogno c'era proprio adesso di fare una nota sulla fine della relazione d'amore tra Berlusconi e la compagna Francesca?": è la voce molto diffusa tra i militanti del partito, che non hanno gradito tale uscita pubblica in un momento così delicato per l'Italia, che è alle prese con l'emergenza coronavirus. L'unica che parla apertamente della vicenda è Michaela Biancofiore, che da ex di FI (ha lasciato a dicembre dopo 26 anni di militanza) all'Adnkronos ha rilasciato le seguenti dichiarazioni amareggiate: "Nemmeno fossimo la casa reale inglese... Dal ridicolo al declino il limite è labile, FI ha proprio bisogno di più Berlusconi, non meno, come alcuni erroneamente ritengono".