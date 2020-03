Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Governissimo con Draghi? Meglio del trovatello Conte". E sulle scuole chiuse accuse pesanti

06 marzo 2020 a

Vittorio Sgarbi non le manda a dire a Stasera Italia quando si parla dell'ipotesi governissimo, poi naufragata vista l'emergenza coronavirus già in atto. In particolare si era fatto il nome di Mario Draghi, che "esce nel tentativo di avere una personalità che chiunque può condividere". Poi il noto critico d'arte affonda il colpo su Giuseppe Conte, che definisce "un trovatello", di cui "abbiamo visto i comportamenti pericolosi per i cittadini e per l'economia in questa situazione". Sgarbi si scalda quando si parla della serrata delle scuole fino al 15 marzo, che potrebbe essere prolungata fino ad aprile se la situazione non dovesse migliorare in maniera importante: "La follia di Conte si palesa attraverso il suo portavoce, secondo cui le scuole devono essere chiuse contrariamente a quello che era l'orientamento dell'Istituto superiore di sanità. Dal Parlamento hanno fatto filtrare una notizia assolutamente opposta alle intenzioni dell'Iss".