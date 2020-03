Coronavirus, Porta a porta e lo speciale di Vespa. Pregliasco: "Toni minimizzatori e mezze bufale, pericoloso"

07 marzo 2020 a

a

a

Sul coronavirus finisce sotto accusa anche Bruno Vespa pe la sua puntata speciale di Porta a porta. Il sondaggista Lorenzo Pregliasco di YouTrend è uno dei tanti, su Twitter, che contesta al conduttore "il tono minimizzatore" utilizzato per trattare l'emergenza epidemia. La tesi di molti critici è che in Rai, in ossequio al diktat del premier Giuseppe Conte di "usare toni bassi" per non far montare l'onda del panico tra i telespettatori si stia mettendo la sordina alle criticità nell'affrontare il contagio.



Pregliasco definisce questo atteggiamento "pericoloso": " Rilanciando mezze bufale come quella del numero di tamponi - contiinua il sondaggista - si confondono i cittadini. Il servizio pubblico ha una enorme responsabilità e questa sera non la sta onorando".