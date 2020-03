Coronavirus al Live, Barbara d'Urso ascolta l'esperto: "Isolamento sociale, è l'ora dei sacrifici"

Francesco Fredella 08 marzo 2020 a

Sedici milioni di italiani in quarantena. Lombardia e quattordici province blindate. Anche al Live-Non è la d'Urso, in diretta su Canale 5, se ne parla: l'emergenza coronavirus stravolge l'Italia e anche i programmi televisivi. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, nel suo intervento commenta: “Sono per il massimo rigore. È successo qualcosa che non sarebbe dovuto succedere. Ma vi ricordo che il modo migliore per arginare questo virus è l'isolamento sociale, quindi dovete stare a casa”. Tesi che Barbara d’Urso ha sostenuto ripetutamente nei suoi programmi, e infatti tuona: “Fate questi sacrifici. Seguiteci, vi facciamo compagnia. Ma state a casa. Seguite i consigli degli esperti”.