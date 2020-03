Coronavirus, Roberto Burioni zittisce Teresa Bellanova: "Meglio il silenzio, avanti così e finirà in tragedia"

11 marzo 2020 a

Roberto Burioni non le manda a dire a Teresa Bellanova. Quest’ultima si è detta contraria a fermare l’Italia per contrastare drasticamente l’emergenza coronavirus, nonostante appaia la via migliore per ripartire il prima possibile: “Non possiamo e non dobbiamo farlo - ha dichiarato la renziana - l’Italia deve restare in piedi. Misure più severe delle attuali non ritengo siano necessarie al momento sull’intero territorio nazionale. Se tutti rispetteremo le regole e sapremo cambiare radicalmente le abitudini di vita, penso che riusciremo a contenere l’epidemia”. Burioni ha replicato alla Bellanova tramite Twitter, e non ci è andato per il sottile: “La regola è una sola, stare a casa. Se questo significa fermarsi, è necessario farlo. Se non lo faremo, sarà il virus a fermarci e sarà una tragedia. Le minimizzazioni stile ‘l’Italia non si ferma’ hanno fatto già danni gravissimi. Ora basta, finitela. Meglio il silenzio”.