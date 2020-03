Chef Rubio insulta Salvini che fa la spesa: "Lota, altrove ti avrebbero linciato e arrestato"

16 marzo 2020 a

L'ultimo delirio di Chef Rubio, rigorosamente su Twitter. Secondo lui, Matteo Salvini in altri Paesi, testuali parole, sarebbe stato "linciato o arrestato". La ragione? È uscito di casa per l'unica ragione possibile, fare la spesa, e lo ha fatto insieme a Francesca Verdini, la sua fidanzata. Una notizia ripresa e rilanciata dallo chef insultatore seriale, che su Twitter commenta in questo modo, indecente: "Salvini in centro con la fidanzata: Andavo a fare la spesa, o possono farla solo quelli di sinistra. In altri paesi - sentenzia il tizio - l'avrebbero linciato o arrestato. Noi invece subiamo qualsiasi tipo di angheria, prepotenza e stronz*** stando a casa". E per non farsi mancare niente, Chef Rubio aggiunge pure l'insulto: "Lota". Siamo ben oltre il delirio. Ma ci siamo da tempo.