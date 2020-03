Marco Travaglio contro Guido Bertolaso: "Consulente della Lombardia ad un euro? Ne offro due per farlo stare a casa"

16 marzo 2020 a

Guido Bertolaso è stato chiamato in qualità di super consulente del governatore Attilio Fontana: in Lombardia serve anche la mano dell’uomo delle emergenze nella battaglia contro il coronavirus. “Il compenso del mio nuovo consulente sarà di un solo euro”, aveva svelato il presidente della Regione al momento dell’annuncio di Bertolaso. Marco Travaglio riprende questa dichiarazione nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano e la commenta così: “Io offro due euro per farlo stare a casa”. Il direttore ha attirato diverse critiche, dato che in Lombardia la notizia dell’arrivo di Bertolaso è stata accolta con favore. Non sarà il salvatore della patria, ma è l’uomo esperto che può dare un aiuto prezioso nella gestione di un’emergenza sanitaria senza precedenti.