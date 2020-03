Guido Bertolaso, il coronavirus in Lombardia è una guerra: "Molto più pericoloso degli eserciti"

16 marzo 2020 a

Guido Bertolaso è stato nominato consulente del governatore Attilio Fontana per l’epidemia di coronavirus che si è abbattuta sulla Lombardia. L’uomo delle emergenze si occuperà in particolare dell’allestimento di un ospedale a Fiera Milano e offrirà un prezioso contributo dall’alto della sua esperienza: “Stiamo cercando di combattere una guerra contro un nemico invisibile - sono state le sue prime parole - e molto più pericoloso di tanti eserciti che nei decenni e nei secoli passati abbiamo combattuto per la libertà di questa nazione. Sono orgoglioso di essere italiano, ho lavorato tutta la mia vita per il mio Paese e ho fatto di tutto per rendere la migliore immagine del mio Paese. Credo - chiosa Bertolaso - sia mio vedere come cittadino contribuire a risolvere questa drammatica situazione”. A conferma di questo creda in queste parole, Bertolaso ha accettato il ruolo di consulente per un compenso simbolico pari ad un euro.