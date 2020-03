Roberto Burioni e il coronavirus, l'accusa all'ex portaborse del politico: "Ora in ginocchio sui ceci"

17 marzo 2020 a

"In ginocchio sui ceci". Roberto Burioni colpisce ancora e su Twitter si concede un altro affondo, stavolta tutto politico. In ballo, certo, ci sono sempre i "somari" che hanno minimizzato sul coronavirus, e qualcuno di loro frequenta anche Palazzo Chigi e dintorni.

"Verso la fine di gennaio - ricorda polemico il virologo - io sostenevo l’importanza del contagio da asintomatici e alcuni, tra i quali l’ex portaborse di un politico poco in auge, mi attaccarono pesantemente. È per loro arrivato il momento delle ginocchia sui ceci". Si scatena, ovviamente, la corsa al nome dell'ex portaborse. E qualcuno, tra i followers di Burioni, fa il nome di Andrea Romano, esponente del Pd che si è distinto in questi giorni di emergenza per alcune frasi a sostegno dell'Unione europea che hanno indignato e non poco chi è dall'altra parte della barricata politica. Che Burioni si riferisse proprio a lui?