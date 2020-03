Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte: "La furbata sulle tasse"

17 marzo 2020 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato ieri - lunedì 16 marzo - il decreto legge di difesa (Decreto Cura Italia) e lo ha comunicato al Paese. Del documento se ne è parlato ampiamente nella puntata di lunedì 16 marzo del talk Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber. In studio ospite il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, che ha riconosciuto al governo Conte il merito di avere compiuto “un grande sforzo” e il coraggio di “avere sparato in un colpo solo tutte le munizioni che aveva a disposizione”,

Ma il giornalista ha anche criticato il modo e i tempi in cui è stato deciso di varare questo decreto: ""Potevano non fare la furbata di annunciare che si possono non pagare le tasse al pomeriggio del giorno in cui tutti gli italiani le avevano pagate al mattino"