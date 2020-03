Matteo Salvini, il dolore per le immagini di Bergamo: "Una foto che ha la forza di mille pugni"

19 marzo 2020 a

Una foto tristissima quella di Bergamo in cui si vedono decine di mezzi dell'esercito incolonnati lungo le strade, ognuno dei quali trasporta bare, persone morte a causa del coronavirus. "È un'immagine straziante", ha commentato Matteo Salvini, condividendo su Facebook la foto. "L'Esercito porta le bare fuori da Bergamo, per la cremazione fuori dalla Lombardia, una terra messa a prova durissima, che lotta senza tregua contro il male". Il leader della Lega compara la foto a mille pugni, entrambi hanno la stessa forza.

Poi si appella cittadini affinché si riuniscano con il pensiero, ognuno a modo suo: "Chi crede, si raccolga in preghiera prima di addormentarsi. Chi non crede, si stringa idealmente a questi nostri fratelli e sorelle, a una comunità devastata, che oggi piange oltre ogni misura, che vuole risorgere, che ha bisogno dell’abbraccio commosso e del sostegno di tutti gli Italiani". Bergamo è ormai al collasso, in una sola settimana le vittime sono state oltre 300. Una cifra al ribasso secondo il sindaco Giorgio Gori che crede in numeri ben più alti: "Molti muoiono in casa senza essere registrati", diceva in tv sull'emergenza.