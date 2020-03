Piergiorgio Odifreddi attacca Papa Francesco a Tagadà: "L'appello a Dio? Superstizione, siamo un paese medievale"

19 marzo 2020 a

Piergiorgio Odifreddi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, critica Papa Francesco e la sua uscita per andare a pregare Dio e chiedere il suo intervento per fermare il coronavirus: "È solo superstizione, ha ragione Corrado Augias", sbotta il matematico. "Siamo ancora un Paese medievale. Ho visto il Papa a passeggio per le strade per chiedere a Dio di fermare l'epidemia. Ecco questo è il nostro Paese", continua Odifreddi. "Abbiamo superato il record della Cina, dobbiamo studiare la curva che sta cambiando e dovrebbe scendere. Dovrebbe cambiare la direzione e questo è consolante ma è un popolo che non riconosce la professionalità scientifica".