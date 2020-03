Nicola Porro, "dubbio inquietante" sul coronavirus: "Da venerdì sono senza sintomi ma positivo al tampone. Allora..."

22 marzo 2020 a

"Sono senza sintomi da giovedì, ma il tampone è positivo". Nicola Porro, contagiato dal coronavirus, condivide con i suoi followers su Twitter un "dubbio inquietante". "Da domenica a giovedì ho avuto febbre alta, curata con la tachipirina - spiega il conduttore di Quarta Repubblica -. Da venerdì al giovedì successivo sono stato senza febbre e tosse, senza sintomi. Sono stato molto male per 5 giorni e relativamente bene per altri 5. Ho fatto il tampone di controllo, risultato ancora positivo".

Cosa significa questo? "Mentre siamo agli arresti domiciliari - conclude Porro - possiamo chiederci quante persone senza tampone hanno avuto un po' di febbre e tosse poi sono usciti a fare la spesa o in ufficio? Come si fa a evitare la pandemia se non facciamo i tamponi a tutti o al maggior numero di persone possibili? Io sto bene da una settimana ma sono ancora contagioso!". Quante persone ci sono, in giro, con addosso il coronavirus?