Non è l'Arena, Emanuela Celant: "Mio marito e mio padre ricoverati per coronavirus, cosa mi hanno detto i medici"

23 marzo 2020 a

a

a

"Così uccidete due volte un paziente". Emanuela Celant, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, testimonia in che stato versa la sanità italiana. Suo padre e suo marito sono entrambi ricoverati a Mestre da 28 giorni per coronavirus.





"I medici mi hanno detto: 'Non sappiamo se suo marito ce la farà ma forse c'è un farmaco sperimentale che potrebbe aiutarlo ma noi non ce l'abbiamo'. Il problema è la burocrazia, così uccidete due volte una persona". E poi punta il dito contro i ritardi: "Un medico non può perdere 6 ore per compilare delle carte per ottenere un farmaco dopo 6 giorni, deve avere un accesso rapido ai farmaci sperimentali ma protocollati, tutti devono poterli avere".