Maria Giovanna Maglie contro Walter Ricciardi: "Quello che crede alle balle della Cina? Meglio stare zitto"

Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. A parlare, ospite in collegamento, è Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consulente del ministero della Salute per l'emergenza coronavirus. E facendo il punto su quanto sta accadendo nelle ultime ore, Ricciardi afferma: "In Lombardia c'è una straordinaria rete di strutture ospedaliere, ma è una regione debole dal punto di vista della sanità pubblica". Parole che vengono trascritte e rilanciate su Twitter da Maria Giovanna Maglie, che aggiunge anche su personalissimo, sferzante commento: "Lo dice Ricciardi, consulente del governo a La7. Quello dell'Oms, che ha finto di credere alle bugie della Cina. Stare zitto no?", conclude la Maglie. Tranchant.

