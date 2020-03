Mario Giordano commosso per la laurea a distanza del figlio: "Un raggio di luce in tempi bui"

24 marzo 2020 a

Anche un "duro" come Mario Giordano, in questi giorni tristi e difficili, si commuove. E mostra un lato di sé che, sui social, non aveva mai mostrato. Già, perché si è laureato Lorenzo, figlio del conduttore di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4. Tesi ovviamente discussa a distanza: di casa, non si può uscire. E così Giordano dedica al figlio un tweet, sentito e commosso: "Non sono solito usare i social per comunicazioni private - premette -. Ma non riesco a tenermi. Laurearsi ai tempi del coronavirus costringe a molte rinunce (niente discussione, niente festa) ma regala un raggio di luce in tempi bui. Grazie Lorenzo, figlio mio", conclude Mario Giordano.