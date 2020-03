Antonio Maria Rinaldi accusa: "Greta Thunberg ha il coronavirus? Fuori i nomi dei geni che la hanno portata al Parlamento Ue"

25 marzo 2020 a

a

a

La notizia non è certa, ma probabile. Il punto è che a diffonderla è stata la diretta interessata, Greta Thunberg: "Ho i sintomi del coronavirus". E così la paladina dell'ambiente, la baby-attivista svedese, con la febbre, si è posta in auto-isolamento. Probabile che sia tra i contagiati. E questa possibilità scatena Antonio Maria Rinaldi, l'europarlamentare leghista, che punta il dito su Twitter. Non tanto contro Greta, ma contro chi ha preso decisioni che, col senno di poi (ma anche senza quest'ultimo) appaiono piuttosto avventate. "Premesso che auguro alla ragazzina una prontissima guarigione - premette Rinaldi -, chi sono quei grandissimi geni che il 4 marzo scorso l'hanno invitata a parlare al Parlamento europeo quando già erano stati cancellati tutti gli altri incontri per l'emergenza contagio?". Domanda che, effettivamente, meriterebbe una risposta.