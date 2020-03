Coronavirus, Roberto Burioni smonta Matteo Renzi: "Riapertura a breve? Irrealistico, la situazione è troppo grave"

28 marzo 2020 a

Il 3 aprile scadrà il decreto firmato da Giuseppe Conte, ma è assodato che ne arriverà subito un altro: ci saranno altre due settimane di chiusura totale e divieti, magari con qualche deroga per alcune aziende. Del resto l’Istituto superiore di sanità è stato chiaro: l’epidemia ha rallentato, ma non è opportuno interrompere le misure di contenimento. Anche perché i bollettini rimangono pesanti e non si possono vanificare gli sforzi di queste settimane con una riapertura anticipata che potrebbe favorire ulteriormente il contagio, o peggio ancora la tanto chiacchierata "seconda ondata".

Eppure nelle ultime ore Matteo Renzi ha espresso una teoria particolare: "Bisogna dire la verità agli italiani, con il virus dovremo convivere per mesi e mesi. Per questo adesso bisogna riaprire fabbriche e scuole". A riguardo Roberto Burioni è stato molto chiaro: “Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite, non possiamo pensare di stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però in questo momento la situazione è ancora talmente grave - ha sottolineato il virologo marchigiano - da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve”.