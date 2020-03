Coronavirus, Salvo Sottile e lo scontro Fedez-Codacons: "Chiesta la chiusura di Mi manda Raitre"

Francesco Fredella 28 marzo 2020 a

Scontro totale Fedez-Codacons. Adesso l’associazione dei consumatori chiede la chiusura del programma di Salvo Sottile. Il giornalista, da anni in prima linea con “Mi manda Raitre”, finisce nel mirino soltanto per aver chiesto chiarezza dopo la denuncia sui social di Fedez contro il Codacons. Ecco i fatti. Il rapper avvia con sua moglie Chiara Ferragni una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus. Ma il Codacons alza un polverone chiedendo all’Antitrust di valutare la trasparenza dell’operazione Fedez-Ferragni.

Così, il rapper risponde sollevando un vero caso sulla raccolta fondi promossa a sua volta dal Codacons. E scrive: “Fate girare! Codacons sta spacciando sul sito una campagna di raccolta fondi apparentemente 'contro il coronavirus' quando basta cliccare sul banner per scoprire che le donazioni servono a sostenere SOLO loro stessi. Ma è possibile che nessuno intervenga?”, scrive sui social.

Fedez attacca il Codacons, guerra sui fondi contro il coronavirus: "E poi chiedono a noi trasparenza..."

A questo punto entra in ballo Sottile che - da giornalista in prima linea - chiede solo chiarezza su quanto denunciato dal rapper. Ma in una Instagram stories rivela di aver ricevuto duri attacchi dal Codacons, che avrebbe addirittura chiesto la chiusura di “Mi manda Raitre”. “Ho ricevuto una Pec, mandata anche alla Rai dal Codacons, che chiede la chiusura del mio programma. Mi appello alla magistratura per indagare a fondo e cercate di capire cosa c’è dietro l’attività del Codacons e del suo presidente”, racconta Sottile. Una battaglia durissima, che si preannuncia infuocata.