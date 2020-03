Roberto Burioni contro il Codacons: "Se la prende con  Fedez e Ferragni, conferma il suo impegno a favore dei virus"

29 marzo 2020 a

a

a

Roberto Burioni contro il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. "Il Codacons - scrive il virologo sul suo profilo Twitter - se la prende con Fedez e Chiara Ferragni confermando il suo costante impegno a favore dei virus". Da giorni infatti tiene banco la polemica tra i due noti volti dello spettacolo e il Codacons. Quest'ultimo ha chiesto delucidazioni sulla donazione che i due hanno indetto a favore dell'ospedale San Raffaele.

Bomba sexy su Rete 4, Annalisa Chirico si presenta così in tv: scollatura gigantesca (e non solo) | Video

In particolare, l'associazione ha chiesto di chiarire se la nuova terapia intensiva sia stata realizzata effettivamente con i proventi della donazione o se, invece, sia stata stata la struttura ad anticipare la somma, in attesa di ottenere la cifra promessa. Una critica che non è piaciuta affatto a Burioni. D'altronde, come dargli torto, la coppia Fedez-Ferragni in pochi giorni ha fruttato ben 4 milioni di euro.