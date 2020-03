Giuseppe Conte, la domanda di Alan Friedman: "È vero che Trump sta aiutando l'Italia? Negli Usa c'è il caos"

30 marzo 2020 a

Alan Friedman interviene in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira e pone una domanda direttamente al premier Giuseppe Conte e al ministro Roberto Gualtieri. “Negli Stati Uniti abbiamo il caos totale e un presidente che purtroppo fa polemica con i governatori e dichiara alcune cose incredibili”, esordisce l’esperto americano che poi arriva al nocciolo della questione: “Donald Trump non solo ha detto che medici e infermieri di New York stanno rubando le mascherine, ma ha anche sostenuto che gli Stati Uniti stanno sostenendo economicamente, tramite aiuti finanziari, il governo italiano. A me non risulta, ma chiedo a Conte e Gualtieri se quello che dice Trump è vero o falso”. Il quesito è in attesa di risposta.