BiancaBerlinguer, Mauro Corona contro la Ue: "L'Italia mette inquietudine. Chi comanda a Bruxelles non capirà la lezione"

Anche Mauro Corona, in collegamento da casa sua tra statue intagliate in legno nel corso dell'ultima puntata di CartaBianca, quella di martedì 31 marzo su Rai 3, si schiera contro questa Unione Europea. Ragionando con Bianca Berlinguer a inizio puntata sulle ritrosie di Bruxelles ad aiutare l'Italia nell'emergenza-coronavirus, lo scrittore spiega: "Vedo un cinismo negli Stati europei... Forse questa situazione aiuterà noi a migliorare, ad essere meno arrivisti. Ma chi comanda forse non capirà la lezione - rimarca -. L'Italia è invisa a molti altri Stati, la bellezza crea inquietudine diceva Borges", conclude Mauro Corona, secondo il quale in buona sostanza non è lecito attendersi niente di niente da questa Ue.

