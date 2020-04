DiMartedì, l'onestà di Alessandro Sallusti: "Se riaprono i ristoranti, domani sera sono il primo cliente"

01 aprile 2020 a

Evviva l'onestà. Siamo a DiMartedì, la puntata è quella in onda su La7 il 31 marzo. Ospite in collegamento ecco Alessandro Sallusti. Si fa il punto sul coronavirus e sulle misure che restringono le nostre libertà. E il direttore del Giornale, tutto sommato, promuove la nostra nazione: "Gli italiani secondo me sono stati molto bravi, anche se ci è voluto un po' a fargliela capire. Anzi, a farcela capire". Ed eccoci all'onestà: "Perché guardi Floris, le dico una cosa. Non voglio essere ipocrita: se domani riaprono i ristorante, io domani sera sono il primo cliente", conclude Alessandro Sallusti. Un pensiero che, con discreta approssimazione, condividono in molti.