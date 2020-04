Alessandro Sallusti a Stasera Italia, loda gli italiani e boccia il governo su Inps e mascherine

01 aprile 2020 a

Alessandro Sallusti, ospite questa sera a Stasera Italia il programma di Retequattro condotto da Barbara Palombelli, ha commentato la situazione italiana in questi giorni di emergenza per il coronavirus. L'intervento del direttore del Giornale è avvenuto dopo il discorso del premier Conte a Palazzo Chigi, con la comunicazione che le misure restrittive per gli italiani sono prorogate fino al 13 aprile. "Gli italiani hanno fatto i bravi, a me sembra che il Governo non stia facendo i compiti", tuona Sallusti.

Sallusti si è complimentato con gli italiani per il comportamento che hanno tenuto in questa settimane di crisi. Ha, invece, bocciato l'operato del governo per la gestione dell'emergenza e ha fatto due esempi: il down del sito dell'Inps nel giorno della richiesta per poter usufruire dei 600 euro per sostenere i lavoratori autonomi la cui attività abbia risentito delle restrizioni e il caso dell'Ordine dei medici regionali che ha dovuto rimandare indietro le 600 mila mascherine, messe a disposizione dalla Protezione civile, perché non adatte,