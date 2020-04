Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio inizia con una scarica di orgoglio italiano: "Coraggio, ce la faremo ma a un patto"

02 aprile 2020 a

"Coraggio". Paolo Del Debbio inaugura l'ultima puntata di Dritto e rovescio con un monologo patriottico. Orgoglio Italia, soprattutto in un momento in cui il Paese è in ginocchio per l'epidemia di coronavirus. "Ci vuole coraggio e la consapevolezza che l'Italia, i nostri comuni e le nostre regioni ce l'hanno fatta sempre, anche in situazioni più complesse di questa, quindi ce la faremo certamente".

Ma c'è un però. "Dobbiamo rispettare le regole, non dobbiamo considerarle imposte ma regole che ci daremmo per buonsenso, anche se non ce le imponesse il governo - sottolinea ancora il giornalista e conduttore di Rete 4 -. Siccome i medici ci dicono che il contagio avviene se si entra in contatto con le altre persone, bisogna stare a casa. Una volta che ci viene data la possibilità di far scattare la molla che è dentro di noi, vedrai che quella molla ci porterà lontano".