Fabrizio Corona diffidato dal tribunale: fa entrare in casa il personal trainer, "non rispettato distanziamento sociale per il Covid-19"

Fabrizio Corona ci ricasca. Beccato di nuovo per una infrazione, nonostante sia ai domiciliari per le note vicende giudiziare. La polizia gli ha notificato una diffida con cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste dagli ultimi provvedimenti governativi sull'emergenza sanitaria coronavirus. Il fotografo ha più volte ricevuto il suo personal trainer, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e, per questo, multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di "comprovate necessità". Lo scrive Repubblica.

Corona aveva già pubblicato su Instagram delle storie in cui si vedeva il suo allenatore personale arrivare a casa sua e poi una serie di allenamenti senza mascherina svolti nel suo appartamento.