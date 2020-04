Nicola Porro, il commosso ritorno a Quarta Repubblica: "Sono stato fortunato per tre motivi"

06 aprile 2020 a

a

a

Il grande ritorno di Nicola Porro a Quarta Repubblica, dopo il contagio da coronavirus e la lunga convalescenza, è all'insegna dell'emozione. "Sono fortunato per tre motivi - spiega il giornalista, ancora provato dalla malattia -: l'ho presa in una forma non mortale, posso lavorare e perché ho fatto i tamponi".

"Nei campi, o la spesa agli anziani". La Meloni da Porro stana Di Maio e quelli del reddito

Poi, però, recupera le forze per tornare ad attaccare il governo e il premier Giuseppe Conte, che pochi minuti prima ha presentato in conferenza stampa il nuovo DecretoLiquidità per le imprese. Sulla carta, 400 miliardi di euro. Il guaio è che non ci sono ancora orizzonti temporale certi per la "Fase 2". Si parla dei primi giorni dopo Pasqua per le prime, timidissime e limitate riaperture, ma per Porro non basta: così, spiega, si condannano migliaia di aziende alla chiusura causa depressione economica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.