Mariagiovanna Maglie contro la telespettatrice ultrà di Conte: "Siamo già al fascismo o al comunismo?"

"Siamo già al fascismo o al comunismo?". Mariagiovanna Maglie legge sgomenta alcuni commenti in diretta a Quarta Repubblica. Di ritorno dalla convalescenza per il coronavirus, Nicola Porro e i suoi ospiti (tra cui Vittorio Sgarbi e Pietrangelo Buttafuoco) commentano negativamente l'eccessiva prudenza del premier Giuseppe Conte nel "riaprire l'Italia", facendo così rischiare al Paese una crisi economica senza ritorno.

"La menzogna di Stato sui tamponi, chi pagherà?". Fuori le prove, l'accusa terminale della Maglie al governo

Qualche telespettatore, però, si schiera con veemenza sospetta al fianco del premier: "Tutti imbecilli pericolosi che aizzano ad una demenziale rivolta-suicidio Uno scandalo!", si infervora una utente di Twitter. E la Maglie le risponde per le rime: "Perché non si dà una calmata? Era un dibattito corretto e composto pieno di buon senso, nel corso del quale è stato detto numerose volte che le leggi si rispettano. Si possono però discutere, o siamo già in pieno fascismo o comunismo?"





