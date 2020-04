Quarta Repubblica, Edward Luttwak: "Italia, modello autoritario. Conte? Senza coraggio si fanno errori"

07 aprile 2020 a

a

a

No, ad Edward Luttwak le soluzioni adottate da Giuseppe Conte nei giorni della pandemia da coronavirus in Italia non piacciono. Lo dice chiaro e tondo, il politologo, a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, il programma tornato un onda lunedì 6 aprile. "Il modello italiano è un modello autoritario", premette Luttwak, paragonando quanto fatto dal governo a ciò che ha messo in campo la Cina. E ancora: "Lo Stato autoritario che fa misure di polizia ha i risultati che vedete. La prima cosa è il coraggio, quando non c'è coraggio si cade negli errori", conclude. Una posizione quasi filosofica, il cui concetto però è tremendamente chiaro: per Luttwak, la pavida gestione dell'emergenza da parte di Conte, sarà foriera di disastri. "L'Italia sta perdendo molti più anni di vita con queste misure", conclude sornione.

"Penoso, il governo lustra le scarpe a Cina e Russia". Virus, Luttwak inchioda Conte: "Cosa chiederanno in cambio"

"Gli italiani che sarebbero già morti". Virus, la pesantissima verità di Edward Luttwak

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.