Giuseppe Conte, l'uomo ombra del Quirinale. Pierluigi Castagnetti ironizza sul ruolo del premier

Il Paese si trova ad affrontare una delle peggiori emergenze sanitarie per il coronavirus degli ultimi 500 anni e la quarta peggiore crisi economica dall' Unità d' Italia. Lo scrive il Giornale che spiega anche che la affrontiamo: "con un governo di parte, non eletto direttamente nelle urne, appoggiato da una maggioranza che nei sondaggi è minoranza". Nel suo editoriale Augusto Minzolini si chiede se "su questo strano Paese non incomba, davvero, una sorta di maledizione, quella di avere l'uomo sbagliato nel momento sbagliato".

Coronavirus, Mattarella “Salute da preservare con la solidarieta'”

Si riferisce al premier Conte. "Ora, a quasi due mesi dall' inizio dell' emergenza", scrive Minzolini, "dopo settimane e settimane di chiusura forzata, ci sarebbe bisogno di una prospettiva, di una rotta da seguire. Proprio ciò che questo governo se non si sta dietro al mainstream - non riesce a dare. Un limite che logora l'intero sistema". Eppure Pierluigi Castagnetti, habitué del Quirinale, dichiara: "Noi cattolici crediamo nella grazia di Stato, ecco, Conte l' ha avuta". Minzolini, infine ricorda, i vari errori del premier: "lo stato di emergenza il 31 gennaio e ai primi di marzo si accorge di non avere neppure le mascherine".

