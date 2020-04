Giulio Tremonti sul Mes: "Come nacque nel 2008, figlio del caos. Che rischi corre l'Italia"

08 aprile 2020 a

Giulio Tremonti boccia senza mezze misure l'annunciato decreto per le imprese: "La bozza è ancora un fantasma. I soldi forse arriveranno tra 60 giorni". Pensieri rilasciati in una intervista al Messaggero, "Questo decreto ha prodotto subito un effetto annuncio, ma sarà molto dopo che produrrà forse i suoi effetti sostanziali. Per una grossa parte il decreto presuppone il passaggio a Bruxelles per l'approvazione". Poi il passaggio in Parlamento: "Ci saranno tanti di quei cambiamenti, e sostanziali, da paralizzare la manovra. Da quando la bozza, che oggi è ancora un fantasma, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e poi infine approvata, passeranno più di 60 giorni. In casi come questo il tempo è strategico. Anzi vitale. Per essere chiari, in altri Paesi la pandemia è arrivata dopo, ma l' aiuto economico alle imprese è già arrivato".

Capitolo Mes ed Eurobond. "Tutto quello che si sta organizzando è debito nazionale operato attraverso strumenti vecchi, come il Mes, o nuovi da inventare in Europa. Se ti indebiti in questo modo, prima o poi il creditore ti chiederà conto dell'uso che hai fatto dei suoi soldi. Questo è certo, come è certa un'altra cosa. Se anche si sviluppasse uno strumento nuovo europeo, avremmo sempre il problema del nostro debito che cresce".

E Tremonti, poi, ricorda come nacque quello che oggi è il Mes. "Guardi, nel 2008, semestre di presidenza francese, il governo italiano fece alcune proposte. Rilevò che nei trattati europei non c'era la parola crisi. E ovviamente non c'erano gli strumenti per affrontarla. La discussione fu lunga. Poi una notte un notaio venne all'Eurogruppo e fu costituito il primo fondo europeo. Così nacque l'Esm. La discussione era: serietà sopra nel fare i bilanci, solidarietà sotto verso gli Stati in crisi e in mezzo il fondo per emettere eurobond". E poi cosa è accaduto? "È arrivato il caos, la passeggiata di Deauville, la crisi delle banche tedesche e francesi, troppo esposte sulla Grecia, la caduta della fiducia, le troike, il salvataggio dell'euro fatto da quelli che il caos avevano causato. Da questo caos è venuto fuori l'attuale Mes". Ragione per cui, oggi, dovremmo diffidare da quello strumento: "Sopra un kombinat di attrezzi vecchi e/o nuovi che raccoglie i capitali a debito, sotto gli Stati che si indebitano per acuisire a loro volta a debito una quota di quei capitali a loro volta presi a debito", sottoline Tremonti.

