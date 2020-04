Dritto e Rovescio, Flavio Briatore: "Mes? In Europa serve qualcuno di serio. Inps? Dirigenti da cacciare subito"

10 aprile 2020 a

A "portare a scuola" Giuseppe Conte ci pensa Flavio Briatore, sempre più critico circa la gestione dell'emergenza coronavirus sotto ogni aspetto. Mister Billionaire ha detto nuovamente la sua nel corso di un collegamento con Dritto e Rovescio, su Rete 4, dove ha picchiato duro in primis sulle trattative in Europa, sfociate nel cappio del Mes e non negli auspicabili eurobond: "In Europa - ha spiegato Briatore a Paolo Del Debbio - c'è bisogno di un negoziatore bravo che deve fare capire che l'Italia è fondamentale". Insomma, in Europa c'è bisogno di qualcuno che non sia premier Conte. Poi la bordata per la gestione della futura crisi economica, liquidata con una frase: "Il governo naviga a vista, con tutti questi decreti affossa le aziende". E infine Briatore non fa sconti neppure all'Inps, al centro delle polemiche per i problemi e i disservizi registrati sul portale: "In un'azienda privata un dirigente come quello dell'Inps lo mandi via il giorno dopo. In Italia teniamo tutti", conclude con un mix di rabbia e frustrazione.

