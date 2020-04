Maria Giovanna Maglie smaschera Giuseppe Conte con un video: "Ecco una delle menzogne" della conferenza stampa

11 aprile 2020 a

Il discorso di Giuseppe Conte contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni in conferenza stampa pecca di troppe false notizie. A riportare alla realtà il premier ci pensa però Maria Giovanna Maglie con un video pubblicato sul suo profilo Twitter. Qui Maurizio Fugatti dell'allora Lega Nord fu chiarissimo riguardo il Mes: "Noi siamo contrari al Meccanismo europeo di stabilità perché così facendo il nostro Paese perde la sovranità fiscale e di bilancio. Con queste ratifiche è richiesto un contributo di 125 miliardi se attivato, che l'Italia non è in grado di sostenere".

In conclusione: "Per questo non è passato nulla dal popolo noi siamo contrari". Era - come ricorda la giornalista - il lontano 2012. Un dettaglio che smaschera "una delle menzogne di Conte". Il presidente del Consiglio ha infatti accusato i due leader di "dire menzogne" riguardo al Fondo salva-Stati. Un'affermazione che, come abbiamo visto, non è corretta.

