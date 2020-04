Enrico Mentana bacchetta Giuseppe Conte: "Se l'avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa"

10 aprile 2020 a

a

a

Anche a Enrico Mentana non è piaciuto il discorso di Giuseppe Conte tenuto in conferenza stampa, nella quale ha preso di mira Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Se possiamo dire, l'avremmo francamente evitato. Se l'avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa", ha detto il direttore del TgLa7. Un affondo arrivato dopo che il premier aveva esordito: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito oggi, approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da - questa volta devo fare nomi e cognomi - Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Un vero e proprio "attacco alla democrazia", come lo stesso leader della Lega ha chiosato.

"Sciacquatevi la bocca? Lo ho già sentito...". Alessandra Mussolini scatenata (anche) contro Salvini: orgoglio tricolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.