Marco Travaglio pungola Enrico Mentana: "Non ti piace la conferenza di Conte? Trasmetti la Signora in giallo"

14 aprile 2020 a

“Se un direttore di rete o di tg vuole trasmette La signora in giallo o l’Ispettore Barnaby al posto della conferenza stampa di Conte, è liberissimo di farlo”. Marco Travaglio interviene così a Otto e Mezzo in riferimento alla polemica generata dal botta e risposta tra Enrico Mentana e Palazzo Chigi. Il direttore del TgLa7 - mai menzionato direttamente da Travaglio - aveva dichiarato che non avrebbe mandato in onda la parte della conferenza in cui il premier ha attaccato i leader dell’opposizione, se avesse saputo l’uso strumentale che Conte intendeva fare della diretta televisiva. “In democrazia ognuno è libero di dire ciò che vuole, poi c’è il codice penale in caso a mettere un freno - ha aggiunto Travaglio - l’unica cosa che non si può dire è che non si devono trasmettere delle parole del premier perché non ti piacciono. Tu le trasmetti, se ritieni di trasmetterle, e poi le critichi. Se non le vuoi trasmettere, non lo fai”.

