DiMartedì, Ilaria Capua striglia il governo: "Stiamo inseguendo il coronavirus quando invece dovremmo fotografarlo"

14 aprile 2020

Ilaria Capua è diventata ospite fissa di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. La nota virologa ha spiegato perché il governo italiano dovrebbe smetterla di inseguire il coronavirus e adottare altre strategie per gestire l’emergenza al meglio. “Secondo me questa non è la strada giusta, non c’è un solo virus da inseguire, ma moltissimi. Ci sono degli sciami infettanti che circolano e si rimescolano". Questo è il momento delle decisioni importanti e quindi per la Capua il virus non va rincorso ma fotografato:"Dobbiamo capire dove sono questi sciami virali e come siamo messi con l’immunità di gregge. È necessario fare una fotografia che ci dica la percentuale di persone entrate a contatto con il virus, in modo da poter graduare un ritorno alla normalità”.

