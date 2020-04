Edward Luttwak a DiMartedì: "Abbiamo una notizia sulla magistratura, nel 2087...", bordata su pm e coronavirus

15 aprile 2020 a

"Un sevizio ridicolo". Edward Luttwak esordisce in collegamento con DiMartedì smontando pezzo per pezzo il video appena mandato in onda da Giovanni Floris dagli Stati Uniti: "Ho verificato io di persona, nessun americano è respinto dagli ospedali perché sono pieni". Floris incassa con classe ("Avranno risolto tutto dopo che lo abbiamo realizzato") ma non può trattenere il politologo, un vulcano in eruzione sul coronavirus.

"Abbiamo una notizia che ci rende felicissimi - aggiunge con amara ironia -. La magistratura italiana ha comincianto un'inchiesta, sappiamo già che nel 2087 ci sarò alla Cassazione un giudice che non scrive la sentenza. Pensavo - conclude facendosi serio - che finalmente l'Italia avrebbe acquisito una magistratura europea". Una pia illusione. A Floris non resta che sorridere: "Non si giochi ora tutti i suoi cavalli di battaglia...".







