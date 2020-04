Elsa Fornero a DiMartedì: "Patrimoniale sì, ma non ora. Bersani, perché diciamo no al Mes?"

15 aprile 2020 a

La patrimoniale "prima o poi dovremo farla, ma in questo momento la discussione è sbagliata". Elsa Fornero, ex ministra del Welfare del governo Monti, si conferma su tutta la linea. E a Pier Luigi Bersani, in collegamento insieme a lei a DiMartedì, chiede: "Perché sul Mes ci ostiniamo a dire no, un finanziamento per spese necessarie e condizioni? A me sembra una questione di principio".

"Professoressa, perché siamo dei signori - spiega l'esponente di Articolo 1 ed ex segretario del Pd -. Io sono dell'idea che prima di lasciar lì 37 miliardi, di cui 14 li abbiamo messi noi, mi preoccuperei di due cose: che non ci fossero condizionalità e che li usassimo un po' tutti in Europa, visto che tutti abbiamo un sovraccarico sulla sanità". Tutti sulla stessa barca.

