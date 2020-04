Vittorio Sgarbi: "Il modello Conte è quello del Grande Fratello di Rocco Casalino. Domani ritireranno i telefonini poi le nominations"

16 aprile 2020 a

Vittorio Sgarbi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il duo Giuseppe Conte-Rocco Casalino per come stanno gestendo l'emergenza coronavirus e la questione delle riaperture nella cosiddetta Fase due. "Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal suo ufficio stampa Rocco Casalino (che aveva partecipato a una edizione del reality di Canale 5, ndr)", attacca il critico d'arte. "Da domani ritireranno i telefonini per evitare la diffusione di 'fake news'", conclude Sgarbi riferendosi al solito sistema grillino secondo il quale qualsiasi critica è una "notizia falsa". Infine, scrive, "avremo le nominations".

