David Parenzo a Tagadà spara a zero sulla Lombardia, Cruciani lo smonta: "Dal terrazzo romano col cameriere di colore"

17 aprile 2020 a

a

a

"Ma come si fa ad affidare la riapertura alla Lombardia?". David Parenzo, a Tagadà, pontifica di coronavirus, lockdown e Fase 2 dalla sua bella terrazza romana. Ovviamente, sparando a zero sul governatore Attilio Fontana e sulla Lega. Il sodale Giuseppe Cruciani, che insieme a lui conduce La Zanzara su Radio 24, lo sbertuccia in diretta qualche ora dopo.





"Non me ne frega un caz*** di quello che dici". Paragone demolisce Parenzo da Giletti, reazione isterica

Mentre la maggior parte degli italiani è costretta a passare la quarantena tappata in casa, Parenzo, da buon campione dei radical-chic, si concede il lusso di collegarsi con La7 "dal suo terrazzino nel quartiere Prati". "È una terrazza, quale terrazzino", lo corregge Parenzo. Autoironico, o forse genuinamente spocchioso? Sta di fatto che Cruciani non si ferma, e infierisce riferendo di aver visto, durante il collegamento con Tiziana Panella, anche il cameriere del collega ("Aveva il polso di colore, si è visto!") che gli serviva un'aranciata dicendogli "Posso servirla, signor Parenzo". "No - lo corregge ancora Parenzo, - parla in inglese". Alla faccia del coronavairus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.