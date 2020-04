Alessandra Ghisleri boccia Giuseppe Conte: "Gli italiani hanno paura. Chiarezza sulle decisioni"

20 aprile 2020 a

Anche Alessandra Ghisleri, di fatto, boccia l'operato del governo nell'ambito della gestione dell'emergenza coronavirus. Lo fa intervenendo in collegamento a Omnibus, il programma di approfondimento del mattino su La7, dove la sondaggista di Euromedia Research premette: "La paura c'è, la salute viene considerata una necessità prima ancora del valore economico". Il punto è che, secondo la Ghisleri, in questo momento con vista sulla cosiddetta Fase 2 gli italiani sono disorientati. Tanto che il sentimento prevalente è la paura, perché - ribadisce - "al primo posto c'è la salute". E ancora, aggiunge: "La Fase 2? I cittadini vogliono decisioni comuni e condivise sia a livello centrale che locale". Insomma, l'appello a far chiarezza rivolto a Giuseppe Conte è piuttosto chiaro.

