Fabrizio Pregliasco a Non è l'Arena: "Fase 2? No Fase 1 e mezzo". Conte svelato: un terribile sospetto

"Più che Fase 2, questa sembra una Fase 1 e mezzo". Il virologo Fabrizio Pregliasco, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, fa sua la definizione sarcastica che Alessandro Sallusti ha lanciato pochi minuti prima. Opinione diffusa è che Giuseppe Conte abbia esagerato con la cautela, la discussione è sul motivo. Timore di ricadute velocissime e seconde ondate di coronavirus oppure la tentazione di tenere accentrato il potere nelle mani di Palazzo Chigi, saltando di fatto il Parlamento come sostengono i più maliziosi?

Pregliasco propende per la prima opzione. Secondo l'esperto, a muovere Conte e i suoi esperti è il timore che una apertura più decisa sarebbe stata interpretata come un "liberi tutti" da chi vive nelle aree meno direttamente colpite dall'epidemia. Invece, guardia altissima ancora per diverse settimane: "Sarà necessario monitorare le terapie intensive ed essere pronti al peggio", avverte Pregliasco, riecheggiando altri colleghi che temono un nuovo lockdown già a metà maggio, in corrispondenza del sorgere di altri focolai di contagio.

