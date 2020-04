Renzo Rosso a Quarta repubblica contro il ministro Patuanelli e il premier: "Fatemi intervenire, Conte è un fenomeno da studiare"

28 aprile 2020 a

a

a

"Conte è un grande fenomeno", Renzo Rosso, in collegamento con Nicola Porro a Quarta repubblica, esprime in poche battute tutta la rabbia e lo sconcerto del mondo degli imprenditori per il premier Giuseppe Conte e la sua Fase 2. Dopo aver sentito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli parlare di aiuti e stanziamenti, il patron del marchio di abbigliamento Diesel chiede la parola per andare dritto al punto, cioè Conte: "Fatemi intervenire. Uno che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l'opposto è un fenomeno da studiare. Noi dobbiamo riaprire altrimenti crolla la nostra economia!", tuona Rosso.

"Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori". Meluzzi, la più spietata delle critiche a Conte

La sua critica è a 360°: "Abbiamo troppo potere in mano ai virologi, che paghiamo noi. C'è troppa gente che parla e nessuno che decide! Questi signori hanno parlato parlato, ma non è mai arrivato niente tranne i 600 euro, nessuna banca ne sa niente. Voi non sapete fare economia! Sono molto preoccupato!". Il paragone con la Cina è impietoso: "Lì tutti gli uffici sono rimasti aperti, ho aziende in tutto il mondo e dovunque hanno riaperto! In Cina hanno chiuso solamente una città!",

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.