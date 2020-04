Guido Crosetto, dubbio sui giallorossi: "Le parole di Renzi contro il governo? In altri tempi si sarebbe scatenato il finimondo, come con Fini-Berlusconi"

28 aprile 2020 a

Guido Crosetto non può fare a meno di notare un dettaglio: "Oggi Matteo Renzi in un'intervista dice testualmente: 'Il Governo sta calpestando la Costituzione'. In altri tempi una frase così poteva solo aprire una crisi. In altri tempi si sarebbe scatenato il finimondo. Pensate a questa frase detta da Casini o Fini con B Presidente". Il fondatore di Fratelli d'Italia fa riferimento ai numerosi attacchi che il leader di Italia Viva infligge al governo giallo-rosso e a Giuseppe Conte. Tra gli ultimi quello sulla Fase 2. Renzi ha infatti criticato la decisione di non cambiare quasi nulla rispetto alla Frase 1, ossia di tenere l'Italia ancora ostaggio del coronavirus e del lockdown. Una frase che sembra non aver in alcun modo sfregiato l'esecutivo, a differenza invece di quello che capitò tempo addietro tra Berlusconi e Fini, quando i due, dopo un botta e risposta al vetriolo, diedero fine a un sodalizio. Il sinonimo, questo, che il Conte bis fa di tutto pur di rimanere a galla, anche sopportare i colpi interni.

