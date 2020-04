DiMartedì. Paolo Mieli: "La Costituzione è sospesa. Giuseppe Conte faccia attenzione: se riapre non si richiude"

29 aprile 2020 a

Da più parti, Giuseppe Conte viene accusato di violare la Costituzione. Si parla delle limitazioni alle libertà personali di fatto confermate nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Troppo, secondo molti autorevoli commentatori. E il tema era dibattuto anche a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove tra gli ospiti c'era Paolo Mieli, che di fatto conferma: "La Costituzione in una situazione come questa è sospesa", va dritto al punto lo storico. Poi, però aggiunge: "Se si apre bisogna essere convinti che non si richiuda, senza andirivieni che raddoppierebbero la carestia". Una sorta di monito a Giuseppe Conte: faccia molta attenzione alle sue prossime mosse.

