CartaBianca, Mauro Corona critico con Giuseppe Conte sulla Fase 2: "Poverino che si barcamena, forse è meglio cambiare lavoro"

Anche Mauro Corona, a ridosso del via alla teorica Fase 2, picchia duro contro Giuseppe Conte. Lo fa nel suo consueto intervento a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera. Lo scrittore infatti esprime tutta la sua perplessità per una Fase 2 che inizia col freno a mano tirato: "Qui bisogna rischiare un po’ e ridare forza e fiato al lavoro, all’economia, alla libertà... la gente sta diventando matta. Io preferirei rischiare un po’. Adesso pare che aprano, poi non aprono… lo so che sono scelte difficili però qui bisogna anche osare un po’. Così non si regge più, è inutile cincischiare. Si barcamena poverino", attacca andando dritto al punto. La Berlinguer, dunque, gli chiede se a suo giudizio Conte è apparso in difficoltà nella conferenza stampa di domenica sera. E Conte risponde: "Non si fida, non si arrischia, deve prendersi delle responsabilità sennò cambi lavoro. Certo che l’ho sentito in difficoltà. Io proporrei con mille cautele… ma rischierei di mettere in moto di nuovo la vita, l’economia, i rapporti sociali, l’andare fuori", conclude Mauro Corona.

