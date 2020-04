Vittorio Sgarbi a L'aria che tira: "Lettera a Sergio Mattarella, Costituzione violata da Giuseppe Conte"

29 aprile 2020 a

Da qualche giorno Vittorio Sgarbi è ufficialmente tornato all'attacco contro Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Lo conferma nell'ospitata in collegamento a L'aria che tira su La7, il programma di Myrta Merlino, dove premette: "Giuseppe Conte è fragile". Dunque il critico d'arte annuncia: "Sto preparando una lettera da inviare a Sergio Mattarella per i diritti costituzionali violati". E ancora, Sgarbi picchia durissimo: "Ragioniamo su una mappa di indizi e suggestioni. Ricciardi minaccia per una cosa lontana non sapendo risolvere quella vicina. Come si può parlare di ricadute dove non c'è stata la caduta, ad esempio in Basilicata?". Difficile dargli torto...

