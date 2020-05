Augusto Minzolini contro Marco Travaglio: "Ma ti sei mai visto allo specchio?"

01 maggio 2020 a

No, ad Augusto Minzolini non è mai piaciuto Marco Travaglio e non lo ha mai nascosto. Ed è tornato a ribadirlo su Twitter oggi, venerdì primo maggio. dopo che sul Fatto Quotidiano Travaglio si è prodotto nel suo sport preferito: insultare in modo bieco chiunque osi criticare Giuseppe Conte, il suo "cocco", il premier per il quale è pronto ad immolarsi. Dunque, scrive Minzolini: "La cosa più insopportabile dei pezzi di Travaglio è l’abitudine a ironizzare sui difetti fisici dei suoi avversari del momento (ne cambia uno a stagione) :se uno è grasso, se uno è basso, se uno è strabico", sottolinea. Dunque, Minzolini sgancia la sua personale bomba: "Domanda: ma si è mai visto allo specchio?". Cala il sipario.

