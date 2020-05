Vittorio Sgarbi, bordata ai 5 Stelle sul vaccino: "Ora sono favorevoli, ricordo che il signor Grillo chiamava Veronesi ‘cancronesi"

02 maggio 2020 a

Per Vittorio Sgarbi, alla guida del Paese c'è un gruppo di falsari. “Ricordo che il signor Grillo chiamava Veronesi ‘cancronesi’ per offenderlo. E oggi - ai tempi del coronavirus - abbiamo un gruppo di maggioranza che è totalmente favorevole all’attesa del vaccino, quando sono stati preminentemente no-vax". Ma il critico d'arte a Radio Radio non le manda di certo a dire, soprattutto al Movimento 5 Stelle. "La mia posizione rispetto ai 5 Stelle non è cambiata, è quella di una totale mancanza di considerazione. Non poggiano su niente. Sono la dimostrazione della illegittimità della democrazia rispetto al voto popolare. Nessuno dei grillini è stato eletto direttamente, sono tutti voti andati a Grillo che non era candidato. Come non è stato eletto Conte". Insomma, la considerazione di Sgarbi non può che essere negativa. Sono contro il Mes, oggi sono contro il vaccino… possono cambiare da un momento all’altro. Non hanno principi che li ispirino su cui puoi contare, non conti su nulla. Conti sul capriccio che prende pur di rimanere al Governo il gruppo dirigente”.

